‎تحرك ضد الحكومة المصرية لمنعها من إنشاء مشروع يسبب أزمة كبيرة

تقدم عضو اللجنة العامة بمجلس النواب المصري فريدي البياضي، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء ووزيري الآثار والنقل، بشأن إنشاء جسر عند "كنيسة البازليك" التاريخية بمنطقة مصر الجديدة.

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‎وأضاف البياضي في طلبه، أن المشروع المزمع إقامته سوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة (ميدان البازليك) الذي يعد أكبر وأقدم محور تاريخي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات.

‎ووصف البرلماني المصري، "مشروع الكوبري" الجديد بمصر الجديدة بأنه تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية لمعالم قديمة تاريخية تعد من المعالم السياحية والدينية العريقة في القاهرة.

‎وطالب البياضي، وزارة السياحة والآثار ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ القاهرة بوقف هذه الإجراءات "فورا".

المصدر: "الأهرام"