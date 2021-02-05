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الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
Reuters
أرشيف
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أحبطت المنطقة العسكرية الأردنية الشرقية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1060 كف حشيش) و (214 ألف حبة كبتاغون)، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: "بترا"

 

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