دولة عربية تمنع النساء من دخول المقابر! (صور)

أعلنت وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي في ليبيا، عن منع النساء من زيارة المقابر.

وبحسب بيان على صفحة اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيتم وضع إعلانات على جدران المقابر تبين منع النساء من زيارتها.

وحذر البيان المخالفين من أنهم سيتحملون المسؤولية القانونية لمخالفة القرار، موضحا أن سبب ذلك هو: "بلاغ من أحد المواطنين بوجود اثنتين من النساء داخل إحدى المقابر، مما يضع تلك النسوة محل شبهة في استعمال أعمال السحر والشعوذة".

وكثر الحديث مؤخرا حول ظاهرة انتشار السحر والشعوذة في ليبيا، حيث تناقل نشطاء فيديوهات توثق ما قيل إنها رموز وطلاسم سحر تم دفنها في المقابر.

وقامت بعض البلديات بحملات تنظيف وتطهير لبعض المقابر، منها مقابر مدينة الرحيبات، تحت إشراف المجلس البلدي ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية وبمتابعة من جهازي البحث الجنائي والدعم المركزي.

وليبيا ليست الدولة الوحيدة التي سلط فيها الضوء على هذه الظاهرة، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الفترة الماضية، حملات تدعو إلى تنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن العثور على أعمال سحر وتعاويذ كتبت على صور مواطنين، وانتشر فيديو على "فيسبوك" يبرز عثور نساء من مدينة توزر بالجنوب التونسي على طلاسم غريبة وملابس ملطخة بالدماء وبقايا لحيوانات بمقبرة المدينة.

ودفعت هذه الحادثة مواطنين إلى إطلاق حملات لتنظيف المقابر في محافظات منوبة وسوسة والمنستير وقفصة وقبلي ومدنين.

المصدر: RT