مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي غرب رام الله

قتل رجل فلسطيني، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن يعمل حارسا لمزرعة مجاورة لمستوطنة نيريا بشمال غرب مدينة رام الله.

إقرأ المزيد

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الفلسطيني الأعزل، وصل بسيارته إلى المزرعة وحاول اقتحام منزل أحد عمالها، قبل أن يتشاجر مع عدة عمال آخرين في المكان، فأطلق عليه حارس المزرعة النار وأرداه قتيلا.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه "تم إحباط الهجوم"، وإن قواته تقوم بمسح المنطقة، خشية من وجود أشخاص آخرين.

المصدر: RT