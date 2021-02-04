لبنان يسلم إلى سويسرا نتائج التحقيق في قضية غسل أموال بحق حاكم مصرفه

أحالت السلطات القضائية اللبنانية إلى القضاء في سويسرا النتيجة الأولية للتحقيق في قضية غسل أموال تم رفعها في هذا البلد بحق حاكم مصرف لبنان.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال اليوم الخميس عبر الطرق الدبلوماسية النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدم من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعد أن زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية.

وأشارت الوكالة إلى أن عويدات طلب في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لدى الجانب السويسري، على أن يتم إلحاقا تزويد الجهة المطالبة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس جميع المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقا لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام