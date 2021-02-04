سقوط صاروخ على منزل في السويداء السورية في الاستهدافات الإسرائيلية

سقط صاروخ على منزل في ريف السويداء بسوريا ليل أمس، أثناء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية، دون أن يسفر هذا الصاروخ عن ضحايا، حسب وسائل إعلام محلية.

أدى العدوان الاسرائيلي ليل الأمس الى سقوط صاروخ على منزل في قرية عمرة تعود ملكيته للسيد مظهر المتني مما أدى لحدوث أضرار جسيمة في المنزل دون حدوث أي إصابات بشرية حيث كان المنزل خالي من السكان ... تم النشر بواسطة ‏حزب البعث العربي الاشتراكي_فرع السويداء_شعبة المركز الشرقية‏ في الخميس، ٤ فبراير ٢٠٢١

وذكرت مواقع إخبارية من المنطقة، بينها صفحات يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، أن صاروخا سقط على منزل في قرية عمرة، ما أدى لحدوث أضرار جسيمة في المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية، إذ كان المنزل خاليا من السكان.

ولم تشر المواقع أو الصفحات الإخبارية إلى عائدية الصاروخ.

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وكان مصدر عسكري سوري أعلن مساء أمس أن "العدو الإسرائيلي نفذ في تمام الساعة 10:42 مساء الأربعاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية".

المصدر: وسائل إعلام سورية