دنانير القذافي الذهبية تظهر مجددا على الواجهة

ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية أن عملات ذهبية تحمل صورة القذافي تعرض للبيع في محل مجوهرات في مدينتي طرابلس وسرت.

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وكان محل مجوهرات قد عرض على موقعه الإلكتروني في أكثر من مناسبة عدد من هذه الدنانير التي صكت قبل وقت قصير من مقتل القذافي وإسقاط نظامه في عام 2011 دنانير القذافي.

وعرض هذا المحل نوعين من دنانير القذافي الذهبية عيار 22 قيراط، الكبير يزن 40 غراما، والأصغر 16 غراما.

واللافت أن المحل المذكور سبك من دنانير القذافي حُلية على شكل خاتم رجالي، وعرضه للبيع مطلقا عليه اسم خاتم الفذافي

وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد صك في عام 2010 عملة ذهبية حملت صورع القذافي واقترنت باسمه.

وترجح بعض التقارير أن القذافي كان ينوي استخدام هذه الدنانير الذهبية في تعاملات بلاده التجارية بدلا عن الدولار، بما في ذلك مقابل النفط.

وتقول رواية ثانية أن الزعيم الليبي الراحل كان يخطط لدفع الدول الإفريقية لتبني هذه الدنانير الذهبية والتعامل بها في مجالات الاستيراد والتصدير عوضا عن العملات الصعبة الورقية من دولار ويورو واسترليني.

المصدر" RT