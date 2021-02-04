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الرئاسة العراقية تناقش تحضيرات زيارة البابا إلى البلاد

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الرئاسة العراقية تناقش تحضيرات زيارة البابا إلى البلاد
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ناقش ديوان رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم الخميس، مع المندوب الدائم للعراق في روما، السفيرة صفية السهيل، زيارة بابا الفاتيكان القادمة الى العراق.

وبحسب بيان رئاسي، فإن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مهند حسام الدين، استقبل صفية السهيل بحضور عدد من المدراء العامين.

وناقشت الرئاسة مع سفيرة العراق في روما، التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق، بوصفها "رسالة سلام ومحبة تتوافق مع المفاهيم التي طالما قدمتها مرجعيات السلام في العراق، لنبذ العنف والارهاب، ونشر روح التسامح وقبول الآخر".

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق من الخامس حتى الثامن من مارس/آذار القادم، وستشمل جولته بغداد وأربع مدن أخرى. وستكون هذه أول زيارة لبابا للفاتيكان إلى العراق.

 

المصدر: RT

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