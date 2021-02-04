قائد القوات الجوية المصرية يقود مقاتلة F-16 بصواريخ جو - جو متوسطة المدى (صور)

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو، ظهر فيه قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي خلال طلعة جوية على متن مقاتلة F-16.

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وظهرت في الصورة المقاتلة المصرية خلال التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك، والتي ظهرت مسلحة بصواريخ جو - جو متوسطة المدى AIM-7 سبارو، وقصيرة المدى AIM-9 سايد ويندر.

واختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية بمصر.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان صادر عنها أن التدريب شمل تنفيذ العديد من الأنشطة والطلعات الجوية التدريبية بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

المصدر: RT