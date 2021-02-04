 
مباشر

قائد القوات الجوية المصرية يقود مقاتلة F-16 بصواريخ جو - جو متوسطة المدى (صور)

أخبار العالم العربي

قائد القوات الجوية المصرية يقود مقاتلة F-16 بصواريخ جو - جو متوسطة المدى (صور)
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppfp

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو، ظهر فيه قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي خلال طلعة جوية على متن مقاتلة F-16.

قائد القوات الجوية المصرية يقود مقاتلة F-16 بصواريخ جو - جو متوسطة المدى (صور)قائد القوات الجوية المصرية
إقرأ المزيد
لأول مرة.. الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية
لأول مرة.. الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

وظهرت في الصورة المقاتلة المصرية خلال التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك، والتي ظهرت مسلحة بصواريخ جو - جو متوسطة المدى AIM-7 سبارو، وقصيرة المدى AIM-9 سايد ويندر.

واختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية بمصر.

قائد القوات الجوية المصرية يقود مقاتلة F-16 بصواريخ جو - جو متوسطة المدى (صور)

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان صادر عنها أن التدريب شمل تنفيذ العديد من الأنشطة والطلعات الجوية التدريبية بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا