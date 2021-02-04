وزارة الزراعة الفلسطينية تتلف شحنة "بيض مخصب" مخالفة للمواصفات (صور)

أتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية، شحنة يقدر عددها بـ148 ألفا من بيض الفقس "المخصب" والمخصص لإنتاج الدجاج اللاحم فقط، لعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير الجودة الإنتاجية.

وأكدت الوزارة أنها "ماضية قدما في تطبيق سياستها في ضبط جودة مدخلات الإنتاج، ومنها " البيض المخصب"، علما أن هذا النوع ليس له أي علاقة ببيض المائدة المخصص للاستهلاك البشري".

وصرح رئيس اللجنة المكلفة بعملية الإتلاف، الدكتور نبيل جودة، أن وزارته "أتلفت الكمية المذكورة داخل عدد من الفقاسات المعنية بهذا الشأن، بعد فحص عينات عشوائية في مختبرات الوزارة وثبوت إصابة الشحنة المستوردة بمرض "الميكوبلازما" وهو أحد الأمراض المحظور وجودها في البيض المخصص للتفقيس، لضمان جودة المنتج من الدجاج اللاحم".

RT

وفي سياق متصل، قال مدير الدائرة الزراعية في معبر كرم أبو سالم، يوسف الجعيدي، إن "وزارة الزراعة فعلت مؤخرا قانون الحجر الزراعي الخاص ببيض الفقس المخصص لإنتاج الدجاج اللاحم، حيث سيتم حجز كل كميات بيض الفقس داخل معبر كرم أبو سالم، لأخذ عينات عشوائية من كل شحنه بيض فقس مستوردة، ومن ثم تحويلها لمختبر البيطرة التابع للوزارة، للتأكد من مطابقة البيض للمواصفات والمعايير الخاصة بالوزارة"، مشيرا إلى أنه في حال مطابقة شحنة البيض للمواصفات والمعايير والشروط المعلنة من قبل الوزارة وأهمها الخلو من الأمراض المحظورة، يتم الإفراج عنها وتسليمها للمستورد، أما في حال ثبوت عكس ذلك فيتم إتلاف كل الكمية داخل المعبر.

المصدر: RT+وكالة "الرأي" الفلسطينية