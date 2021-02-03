السعودية.. ضبط طبيب أسنان ادعى أنه درس بالجامعة الأمريكية

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن تدوينة نشرها مغرد قادت "صحة الرياض" إلى ضبط أحد المجمعات الطبية لعلاج الأسنان في محافظة الخرج نشر إعلانا تجاريا مضللا.

وأفادت "صحة الرياض" بأنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد تدوينة لمجمع طبي خاص بالأسنان نشر إعلانا مضللا ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان.

وأوضحت أنه اتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يرتد أيا من الجامعتين، المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية.

وأكدت أنه تمت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشارت إلى العقوبات المطبقة تتضمن سجن الممارس 6 أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تغريدة تقود #صحة_الرياض إلى ضبط مخالفة طبيب الجامعة الأمريكية https://t.co/WvvgXZSqYBpic.twitter.com/LFGPTjJsM0 — صـ حـ ـة ا لـ ر يـ ـا ض (@riyadhhealth) February 3, 2021

المصدر: صحيفة "عكاظ"