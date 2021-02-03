النقل العراقية: العثور على جثة الطيار العراقي المفقود في اليونان - (صورة)

أعلنت وزارة النقل العراقية، العثور على جثة الطيار العراقي المتدرب في اليونان بعد فقدان الاتصال به قبل أيام أثناء قيامه برحلة تدريبية على طائرة تابعة لمعهد التدريب في أثينا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره نقدم تعازينا بوفاة الطيار المتدرب عمار إبراهيم الذي وافاه الأجل خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "Skai" اليونانية، نقلا عن مسؤولين أن "أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي البلاد، أفاد بالعثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير الماضي".

وقبل يومين، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.

المصدر: RT