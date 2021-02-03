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واشنطن: وزير دفاع "الوفاق" أكد تقدم مسار فتح الطريق الساحلي

أخبار العالم العربي

واشنطن: وزير دفاع
RT
السفارة الأمريكية لدى ليبيا: وزير دفاع "حكومة الوفاق" أكد إحراز تقدم لإعادة فتح الطريق الساحلي
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قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أكد أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي عملا بدعوة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن النمروش أكد أيضا خلال اتصال اليوم الأربعاء مع السفير ريتشارد نورلاند والملحق العسكري الأمريكي تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.

وأشارت السفارة إلى أن السفير ريتشارد نورلاند هنأ وزير الدفاع وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة.

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا

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