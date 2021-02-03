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الانتخابات الفلسطينية.. اللجنة المركزية تحدد شروط اقتراع المقدسيين

أخبار العالم العربي

الانتخابات الفلسطينية.. اللجنة المركزية تحدد شروط اقتراع المقدسيين
Reuters
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أوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء المقيمين داخل محافظة القدس، يحق لهم الاقتراع والترشح دون اشتراط تسجيلهم.

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الرجوب: الانتخابات ستجرى في القدس "غصبا عن نتنياهو"

وأضافت اللجنة أن المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس ويرغبون بالاقتراع في المحافظات الأخرى، عليهم التسجيل في أحد مكاتب المناطق الانتخابية حتى يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب قال اليوم الأربعاء إن "الانتخابات الفلسطينية سيتم إجراؤها في القدس غصبا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف الرجوب أن "هناك إجماعا وطنيا حول إجراء الانتخابات في القدس، وعندها لنجعل المعركة بين الاحتلال والمجتمع الدولي".

المصدر: معا 

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