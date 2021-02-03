ردا على الأمم المتحدة.. الحوثيون يؤكدون استعدادهم لتسهيل فحص الناقلة "صافر"

أكد الحوثيون اليوم الأربعاء استعدادهم لتسهيل قيام خبراء أمميين بفحص وصيانة الناقلة النفطية "صافر" المهجورة قبالة مرفأ الحديدة، ونفوا وجود أي عوائق إجرائية كما أعلنت الأمم المتحدة.

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وقال وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس لوكالة "فرانس برس": "ليس هناك جديد. لا توجد إشكالية ولا تأخير".

وأكد دارس أن الحوثيين "جاهزون ومستعدون لعملية الصيانة"، نافيا وجود أي مشكلات، وأوضح أن الموعد المقرر هو في بداية مارس المقبل، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد الثلاثاء أن المنظمة خصصت 3,35 مليون دولار من أجل المهمة، مشيرا إلى أن المنظمة تنتظر رسالة حول "ضمانات أمنية" من الحوثيين.

وقال دوجاريك: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على نشر المهمة".

وندد دارس أيضا بالتأخير في فحص الناقلات التي تزود اليمن بالوقود فيما تعاني صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من نقص في الوقود.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين السفينة "صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محركها. والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

المصدر: أ ف ب