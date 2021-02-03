الصحة العراقية تنتقد عودة التجمعات والأسواق وصلاة الجماعة

انتقد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأربعاء، عودة مجالس العزاء والأسواق والمؤتمرات النقابية والمؤتمرات التي تعد لأغراض انتخابية وفتح المراقد وعودة صلاة الجماعة.

وقال في مؤتمر صحفي، إن "العراق حقق منذ 30 يوما منجزا كبيرا، لكن للأسف سيضيع في حال استمرار المواطنون بعدم الإلتزام".

وأضاف، أن "نسبة الإصابات بكورونا كانت لا تتجاوز الـ1.5% من عدد الفحوصات، لكن في الأسبوعين الماضيين كانت هناك زيادة بالإصابات ووصلت الى 2.5% من عدد الفحوصات".

وتابع وزير الصحة العراقي: "نلاحظ اليوم عودة التجمعات ومجالس العزاء والأسواق والمؤتمرات النقابية، والمؤتمرات التي الخاصة لدعايات انتخابية، وفتح المراقد وعودة صلاة الجماعة والتي أدت بشكل كبير إلى زيادة في الإصابات".

المصدر: RT