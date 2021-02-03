واشنطن تنشر صورة لزعيم "جبهة النصرة" يرتدي بذلة وتذكّر بمكافأة الـ10 مليون دولار

نشرت وزارة العدل الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزعيم "جبهة النصرة" المرتبط بتنظيم "القاعدة"، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

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وقالت الوزارة عبر صفحة "مكافأة من أجل العدالة" التابعة لها، متوجهة للجولاني: يمكنك أن تلبس "بذلة حلوة" أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا".

ودعت الوزارة إلى إسال أي معلومات عن الجولاني للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، عبر "تلغرام" أو "سكنال" أو "واتساب".

يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي. لا تنسى مكافأة الـ ١٠ مليون دولار.



ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037 pic.twitter.com/owFK5hlaja — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 2, 2021

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا".

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون.

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger#HTS#Idlib#ISIS#alqaedapic.twitter.com/9S4qHKBhWH — Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021

المصدر: RT