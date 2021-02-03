 
مباشر

واشنطن تنشر صورة لزعيم "جبهة النصرة" يرتدي بذلة وتذكّر بمكافأة الـ10 مليون دولار

أخبار العالم العربي

واشنطن تنشر صورة لزعيم
AFP
زعيم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أبو محمد الجولاني، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp26

نشرت وزارة العدل الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزعيم "جبهة النصرة" المرتبط بتنظيم "القاعدة"، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

إقرأ المزيد
سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب
سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار في مدينة الباب بريف حلب

وقالت الوزارة عبر صفحة "مكافأة من أجل العدالة" التابعة لها، متوجهة للجولاني: يمكنك أن تلبس "بذلة حلوة" أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا".

ودعت الوزارة إلى إسال أي معلومات عن الجولاني للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، عبر "تلغرام" أو "سكنال" أو "واتساب".

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا".

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا