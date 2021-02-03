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الرجوب: الانتخابات ستجرى في القدس "غصبا عن نتنياهو"

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الرجوب: الانتخابات ستجرى في القدس
Reuters
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قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب إن "الانتخابات الفلسطينية سيتم إجراؤها في القدس غصبا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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وأضاف الرجوب أن "هناك إجماعا وطنيا حول إجراء الانتخابات في القدس، وعندها لنجعل المعركة بين الاحتلال والمجتمع الدولي".

وحول ملف حوارات القاهرة، قال الرجوب إن هناك "مجموعة من القضايا نريد مناقشتها وأتمنى من كل الوفود التقليل من التصريحات الإعلامية، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار".

وينطلق الحوار الوطني الفلسطيني في 8 فبراير المقبل في القاهرة بدعوة ورعاية مصرية لبحث ترتيبات الانتخابات الفلسطينية.

المصدر: معا 

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