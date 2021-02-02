القاهرة: مخزون الأوكسجين المسال يسجل مليون لتر

أعلنت الحكومة المصرية عن توفر مخزون استراتيجي من الأوكسجين المسال يصل إلى مليون لتر، إضافة إلى الكميات التي يتم ضخها للمستشفيات بشكل يومي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد أن وزيرة الصحة هالة زايد عرضت الوضع الوبائي خلال اجتماع اليوم، والذي يشير إلى أنه مطمئن ومستقر إلى حد ما.

وأضاف: "قرار الحكومة بفرض الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة انعكس على أرقام إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، وساهم في انخفاض الأعداد الجديدة وكذلك الوفيات".

وأكد وجود مخزون استراتيجي من الأكسجين المسال يصل إلى مليون لتر، إضافة إلى الكميات التي يتم ضخها للمستشفيات بشكل يومي، لافتا إلى أن المخزون سيتم استخدامه في حالة زيادة إصابات كورونا التي تكون بحاجة إلى دخول المستشفى.

وتابع: "المواطنون عندما يلتزمون يساعدون أنفسهم ويساعدون الحكومة"، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإشغال في الأسرة العادية والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وعن تطعيم الأطقم الطبية بلقاحات كورونا، أوضح أن عمليات تطعيم القطاع الطبي مستمرة باللقاحات الموجودة سواء من شركة "سينوفارم" الصينية، أو ما تسلمته مصر حديثا من لقاح "أسترازينيكا".

ناصر حاتم

المصدر: RT