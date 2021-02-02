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الحكومة العراقية تمنع التجمعات والحشود بسبب كورونا

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الحكومة العراقية تمنع التجمعات والحشود بسبب كورونا
مجلس الوزراء العراقي - أرشيف
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أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة منعت أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها، وسط تحذيرات أطلقها وزير الصحة حسن التميمي في إطار مكافحة كورونا.

وقال في المؤتمر الأسبوعي إنه تقرر "إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي"، مضيفا أن "مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يحتشد فيها المواطنون".

وأضاف: "وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مؤكدا تسلم العراق "مزيدا من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري".

وتابع: "يمنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها".

المصدر: موقع رئاسة الوزراء في العراق

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