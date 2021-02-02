الانتخابات الفلسطينية.. اللجنة المركزية تبدأ تدريب طواقمها الميدانية

بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، ورشا تدريبية لموظفيها الذين سيقومون بعملية تسجيل الناخبين الميدانية المقررة في 10 فبراير الجاري والتي تستمر لغاية 16 فبراير.

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وقالت اللجنة إن هذه الدورات مخصصة للمشرفين على عملية التسجيل، والبالغ عددهم 83 موظفا وموظفة منهم 57 في الضفة الغربية و26 في قطاع غزة، وتناولت آليات تسجيل الناخبين وشروطها ومهام طواقم اللجنة، إضافة إلى آليات التسجيل الإلكتروني والورقي.

ومن المقرر أن يتولى المتدربون الإشراف على 300 موظف ميداني موزعين على 80 مركز استعلام وتسجيل ناخبين في المناطق الانتخابية البالغ عددها 16 تمثل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية عقدت الأسبوع الماضي 5 دورات تدريبية لموظفيها الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، استفاد منها ما يزيد على 130 موظفا، في إطار الاستعداد للانتخابات الفلسطينية 2021.

المصدر: معا