تفاهم بين إسرائيل والمغرب على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على مواصلة التنفيذ السريع للاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب.

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وقال أشكنازي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي ناصر بوريطة".

وأضاف "اتفقنا على العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "ناقشنا أيضا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".

I had a warm and friendly first conversation today with my Moroccan counterpart, Mr. Nasser Bourita. We agreed to work together to rapidly implement the agreements between Morocco & Israel. We also discussed increasing bilateral cooperation as well as wider regional issues. pic.twitter.com/1zWjmlz6MO — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) February 2, 2021

وفي 10 ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

المصدر: RT