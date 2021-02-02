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تفاهم بين إسرائيل والمغرب على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

أخبار العالم العربي

تفاهم بين إسرائيل والمغرب على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية
Reuters
وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي
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اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على مواصلة التنفيذ السريع للاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب.

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وقال أشكنازي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي ناصر بوريطة".

وأضاف "اتفقنا على العمل معا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "ناقشنا أيضا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".

وفي 10 ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

المصدر: RT

 

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