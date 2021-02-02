لافروف والصفدي يبحثان الأربعاء تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
Reuters
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يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ويلتقي الصفدي ولافروف يوم غد الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.
يتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi مساء اليوم إلى موسكو ويلتقي يوم غد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) February 2, 2021
🇯🇴🇷🇺@mfa_russia#الاردن
المصدر: موقع وزارة الخارجية الأردنية على "تويتر"