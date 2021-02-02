لافروف والصفدي يبحثان الأربعاء تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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ويلتقي الصفدي ولافروف يوم غد الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

يتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ⁦@AymanHsafadi⁩ مساء اليوم إلى موسكو ويلتقي يوم غد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف⁩ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية.

🇯🇴🇷🇺@mfa_russia#الاردن — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) February 2, 2021

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأردنية على "تويتر"