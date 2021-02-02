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لافروف والصفدي يبحثان الأربعاء تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

أخبار العالم العربي

لافروف والصفدي يبحثان الأربعاء تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
Reuters
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أرشيف
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يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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ويلتقي الصفدي ولافروف يوم غد الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأردنية على "تويتر"

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