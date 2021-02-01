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الشيخ يبحث مع عمرو الملف الفلسطيني وآخر التطورات السياسية

أخبار العالم العربي

الشيخ يبحث مع عمرو الملف الفلسطيني وآخر التطورات السياسية
AFP Pablo VERA
علم فلسطين - أرشيف
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بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو، آخر التطورات السياسية في المنطقة.

وناقش الجانبان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب الشيخ على "تويتر": "كان حديثا إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل".

وأعرب الشيخ في تغريدة على "تويتر" الجمعة الماضي، عن ترحيبه بـ"كلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الاجراءات الأحادية الاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي".

وأعتبر القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، أن "ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة للعلاقات إلى طبيعتها".

المصدر: "وفا"

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