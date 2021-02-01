وصول وفد عراقي إلى اليونان مع استمرار البحث عن الطيار المفقود (صور)

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين وصول وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته.

وذكرت في بيان صحفي أن "زملاء الطيار المفقود عمار إبراهيم ينضمون إلى فرق الإنقاذ اليونانية".

وأضافت: "في خطوة مهمة شكل زملاء الطيار المفقود المتواجدين ضمن بعثة الطلبة العراقيين إلى أكاديمية (أكناتيا) فرق بحث انضمت بشكل رسمي إلى فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة كوزاني في اليونان".

وأشارت إلى أن "جهود وزارة النقل ومركز إدارة الأزمات في الشركة تواصل تحركاتها الحثيثة للتوصل إلى نتائج تطمئن الرأي العام العراقي بشكل عام وعائلته بشكل خاص".

ويوم أمس أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.

المصدر: RT