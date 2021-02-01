الرئيس السوري يوجه بتسديد قروض آلاف الجرحى من الجيش والقوات الرديفة

وجه الرئيس السوري بشار الأسد بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة لأصحاب الإعاقات التي تتراوح نسبتها بين 40 و100 في المئة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء السورية أن عملية السداد تلك تشمل "جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31/12/2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل ذلك التاريخ".

وأضافت أن "صندوق الشهداء والجرحى" يتحمل تسديد قيمة تلك القروض و"بما لا يزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح".

وقالت رئاسة المجلس إن آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي وجرحى القوات الرديفة سيستفيدون من تلك العملية، وأن قيمة القروض التي سيتم تسديدها تتجاوزعدة مليارات ليرة سورية.

وأشارت إلى أنه واستنادا إلى توجيهات الأسد، سيتم تزويد جميع المصارف العامة في البلاد، بأسماء جرحى العمليات الحربية ممن لديهم نسبة عجز من 40 إلى 100 في المئة، لتقوم تلك المصارف بتحديد الجرحى الحاصلين على قروض وتسديد قيمة قروضهم بالكامل.

وختمت الرئاسة بأن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع تتولى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس الأسد دون الحاجة للمراجعة من قبل الجريح لأي مصرف أو قيامه بأي إجراءات".

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يذكر أن الأسد كان وجه الشهر الماضي بتسديد جميع أنواع ‏القروض الممنوحة سابقا للجرحى والشهداء.

المصدر: RT