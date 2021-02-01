اجتماع في أجواء "إيجابية للغاية" بين صباح الخالد والبرلمانيين الـ 16 بالكويت وتفاهمات مبدئية

توصل صباح الخالد رئيس الوزراء الكويتي، المكلف بتشكيل الحكومة، إلى توافق مبدئي على "تشكيل فريق عمل حكومي نيابي" مع مجموعة "النواب الـ 16" خلال اجتماعه بهم الاثنين في مجلس الأمة.

ويتكفل هذا الفريق بـ "تجهيز القوانين المتفق عليها لإقرارها"، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية، والتي من بينها " تعديل (قوانين) الدوائر الانتخابية والجرائم الإلكترونية".

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر من داخل المجلس أن الاجتماع كان "إيجابيا للغاية" وجرى في أجواء "جيدة"، فيما طغى التوتر على الساحة السياسية في البلاد خلال الشهرين الأخيرين بعد تهديد نواب برلمانيين "بعدم التعاون مع الحكومة في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم" والتي من "أبرزها قضية العفو عن مدانين خارج البلاد" بحسب صحيفة "الرأي". التي بشرت بـ "تحلحل" حول هذا الموضوع وبانفراج قريب. وشاعت أخبار غير مؤكدة تتحدث عن إمكانية صدور عفو شامل في احتفالات العيد الوطني.

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المصدر: صحيفتا "الرأي" و"القبس" الكويتيتان