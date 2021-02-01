جامعة الدول العربية توجة رسالة إلى إثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان في مياه النيل

قالت الجامعة العربية إن لديها قرارا يؤيد حقوق مصر والسودان في مياه النيل، موجهة رسالة إلى إثيوبيا حول ضمان حقوق مصر والسودان.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن على "إثيوبيا التعامل بعقلانية لضمان حقوق السودان ومصر في مياه النيل".

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في رعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، "نأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى هدفها المنشود، وهو التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ومنصف يراعي مصالح الأطراف، وينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدا عن الإجراءات أحادية الجانب، وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان والتي تدعمها الجامعة على طول الخط".

وأطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام مصرية