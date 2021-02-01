مصر.. مراحل إنشاء أقدم نافورة في الشرق الأوسط بعد توقف 40 عاما

نشرت محافظة القاهرة صورا توضح مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة والتي عادت للعمل منذ أيام بعد توقفها لما يقرب من 40 عاما.

نافورة النيل أصبح لها من 30 لـ 40 شكلا مختلفا ويستمر الشكل الواحد من 3 إلى 5 دقائق، حيث تمت إعادة إحياء النافورة وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل، وأصبحت النافورة راقصة وتم إدخال تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة وتم الحفاظ على تكوين شكل زهرة اللوتس.

تم إنشاء النافورة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1956 بواسطة شركة ألمانية، لتكون أقدم نافورة في منطقة الشرق الأوسط، وسط مياه نهر النيل، وخلال هذه السنوات شهدت النافورة فترات من التألق وأصبحت هدفا لصناع الأفلام والموسيقى الذين حرصوا على إظهارها فى أعمالهم.

وتتوسط النافورة مجرى نهر النيل، بالقرب من أرض الجزيرة بالقاهرة وهي عبارة عن طابقين، وظهرت في العديد من الأعمال الفنية، التي تم تصويرها خلال تلك الفترة، أبرزها فيلم "عروس النيل" للنجمة لبنى عبد العزيز والفنان رشدي أباظة، وأيضا فيلم "الأيدى الناعمة" للنجوم أحمد مظهر وصباح وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين، كما استعان الهضبة عمرو دياب، بها خلال فيديو كليب أغنية "القاهرة" مع الكينج محمد منير، وأيضا صور عليها أغنية "يا بلدنا يا حلوة".

المصدر: اليوم السابع