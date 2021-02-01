وسائل إعلام لبنانية: الثلاثاء سيعود 10 لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات

أفادت قناة "LBCI" اللبنانية، بأنه من المتوقع أن يعود غدا إلى لبنان 10 مواطنين لبنانيين كانوا موقوفين في ​الإمارات،​ وقد تم الإفراج عنهم بعد وساطة مدير الأمن العام عباس إبراهيم​.

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يأتي ذلك، غداة وصول اللبناني زيد الضيقة أمس الأحد إلى بيروت قادما من الإمارات، بعدما كان محتجزا هناك.

وكان اللوء إبراهيم قال في وقت سابق إنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ قرابة سنتين لحلحلة هذه الملفات، مشيرا إلى أن قضية اللبنانيين المحتجزين في الإمارات ستشهد انفراجة.

وفي وقت لاحق، نشرت وسائل إعلام لبنانية أسماء من سيتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة، وهم: "زيد الضيقة، محمد الدر، نادر خليل، محمد حسيني، حسين زريق، ماهر الزين، زاهر خليل، زاهر الزين، حسن زريق، علي مخدر، حسن مرتضى.

المصدر: LBCI