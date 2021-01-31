"الإنتربول" يضبط مطلوبة كويتية بتهمة النصب العقاري

ضبطت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مواطنة كويتية متهمة بالنصب والاحتيال العقاري على أكثر من 50 مواطنا.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن "الإنتربول" تمكن بالتنسيق مع دولة خليجية لم تسمها، من ضبط المتهمة الكويتية التي أوهمت ضحاياها بامتلاكها عقارات في إحدى الدول الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المباحث الجنائية تلقت جملة شكاوى من عدة مواطنين، كشفوا خلالها عن تعرضهم لعملية نصب واحتيال واستيلاء على مبالغ مالية طائلة من قبل المتهمة، التي قطعت اتصالاتها بهم بعد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تعميم بيانات المتهمة على الإنتربول الدولي، بعد التحقق من إقامتها في إحدى الدول الأوروبية، كاشفة حسب المصدر أنه جرى ضبطها بعد سفرها إلى دولة خليجية قبل نحو 4 أيام وإعادتها للبلاد أمس السبت.

المصدر: "القبس"