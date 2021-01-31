مع ارتفاع الإصابات مجددا.. السعودية تحث على الالتزام بقيود كورونا

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الأحد، أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية في المملكة.

جاء هذا التصريح بعد أن رصدت المملكة 270 إصابة جديدة أمس السبت، منها 105 حالات في العاصمة الرياض.

وسجلت السعودية، أكثر من 367800 إصابة و6370 وفاة حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في منطقة الخليج. وكانت قد شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات اليومية بعد بلوغها ذروة تجاوزت أربعة آلاف في يونيو حيث صارت أقل من 100 حالة في أوائل يناير.

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وقال الربيعة: "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا".

الإمارات.. 3 آلاف إصابة جديدة خلال يوم

وتشهد الإمارات، جارة السعودية والتي بلغ عدد الإصابات فيها 303609 حالات حتى الآن، ارتفاعا في أعداد الإصابات اليومية إلى ثلاثة أمثالها خلال الشهر المنصرم بعد تدفق الزائرين على هذا المقصد السياحي في ديسمبر.

وسجلت الإمارات اليوم الأحد 2948 إصابة جديدة، انخفاضا من ذروة بلغت 3966 الأسبوع الماضي، كما سجلت 12 وفاة لليوم الثاني على التوالي.

ورفعت دول المنطقة القيود المفروضة لاحتواء كورونا إلى حد كبير باستثناء وضع الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وبالإضافة إلى إمارة دبي في الإمارات، فرضت سلطنة عمان والبحرين مؤخرا إجراءات جديدة في أعقاب ارتفاع في الإصابات.

المصدر: "رويترز"