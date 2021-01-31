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تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط بغداد (صور)

أخبار العالم العربي

تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط بغداد (صور)
تظاهرة اليوم في بغداد للخريجين وحملة الشهادات العليا
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة بغداد لمجموعة من الخريجين وحملة الشهادات العليا.

وقال مراسل RT، إن "المئات من الخريجين وحملة الشهادات العليا خرجوا بتظاهرة كبيرة صباح اليوم في منطقة العلاوي وسط بغداد، ورفعوا شعار (ثورة بغداد) احتجاجا على عدم توفير فرص العمل لهم".

تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط بغداد (صور)

وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل وإنصافهم في ذلك، وأكدوا أيضا أنهم سيستمرون في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم".

تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط بغداد (صور)

 

تظاهرات حاشدة للخريجين وحملة الشهادات العليا وسط بغداد (صور)

المصدر: RT

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