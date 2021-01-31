هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "أسترازينيكا"

منحت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، إن "الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة serum institute الهندية)، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة، للتأكد من أمان، وجودة، وفاعلية هذا اللقاح".

كما أشار رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، محمود ياسين، إلى أن "هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية، بعد لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، وأن هيئة الدواء تعكف حاليا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات".

المصدر: RT