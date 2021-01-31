الأجهزة الأمنية توقف متورطين في اغتصاب وتعذيب ذوي إعاقات في مركز رعاية اجتماعية بتونس

اعتقلت أجهزة الأمن التونسية هذا الأسبوع 6 عمال في مركز الرعاية الاجتماعية المعروف بـ"السند" في بلدة سيدي ثابت، بولاية أريانة، بشبهة الاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي على ذوي إعاقات.

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية إن ضحايا هذه التجاوزات التي بلغت حد الاغتصاب والتعذيب بالكي بالسجائر المشتعلة، مقيمون ومقيمات "تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و31 سنة"، بالمركز الاجتماعي الذي جاؤوه بحثا عن المأوى والرعاية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وأوضحت الصحيفة أن من بين ما تعرض له الضحايا، من الرجال والنساء، "العبث بأجساد عدد منهم وتعذيب عدد آخر" في "اعتداء (..) على محضوني دولة من ذوي الاحتياجات الخصوصية".

من بين ضحايا هذه الاعتداءات، "فتاة في الـ 23 من العمر (..) حاملة لإعاقة ذهنية" قدمت شكوى "تتضمن شبهات الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء بالعنف الشديد". وتعرضت فتاة أخرى "في العشرين من العمر (...) تعاني من إعاقات متعددة (...) للاغتصاب عدة مرات".

وفيما يأخذ التحقيق في هذه القضية مجراه، نفى المعتقلون الشبهات التي تحوم حولهم واحتج زملاؤهم في المؤسسة بوقفة طالبوا فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بحماية عمالها.

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة "الصباح" التونسية