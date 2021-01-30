السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

توفي مساء السبت الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.https://t.co/VonXlcZBEG#واسpic.twitter.com/nDTVtRWVJs — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 30, 2021

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ73 عاما متأثرا بوعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي دخل بسببها المستشفى.

أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان



إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/OPNmsFVaDB — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 30, 2021

رحم الله الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز

اللهم اغفر له، وتجاوز عنه، وارزقه الجنة يا أكرم الأكرمين.



خالص العزاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وذوي الفقيد



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/DTwjMNlcsw — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 30, 2021

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والعديد من المناصب المدنية بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأعلن نجلا الأمير الراحل فهد وعبد الله قد خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن حالته الصحية والمرض الذي ألم به.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي أمس الأول اطمأن فيها على صحة الأمير المريض، وفقا لتغريدة لفيصل بن تركي.

تلقيت مكالمة كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اطمئن فيها على سيدي الوالد مما اثلج صدورنا داعين الله تعالي ان يوفق

سموه ويطيل بعمر سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) January 29, 2021

المصدر: وكالات