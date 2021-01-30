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السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز
Reuters
السعودية
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توفي مساء السبت الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ73 عاما متأثرا بوعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي دخل بسببها المستشفى.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والعديد من المناصب المدنية بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأعلن نجلا الأمير الراحل فهد وعبد الله قد خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن حالته الصحية والمرض الذي ألم به.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي أمس الأول اطمأن فيها على صحة الأمير المريض، وفقا لتغريدة لفيصل بن تركي.

المصدر: وكالات

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