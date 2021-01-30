عضو في اللجنة الدستورية السورية يعلن استقالته

أعلن عضو اللجنة الدستورية السورية عوض العلي استقالته من اللجنة، واصفا العملية التفاوضية حول الدستور بالعبثية.

وقال العلي وهو عضو في اللجنة ضمن فريق المعارضة في تسجيل مصور أرسله لتلفزيون سوريا، إن عملية التفاوض التي شهدت جنيف جولتها الخامسة، "عملية عبثية ولا فائدة ترجى منها سوى أننا نعطي انطباعا أن هناك عملية سياسية والنظام متفاعل معها، الحقيقة غير ذلك".

واختتمت أمس جولة المحادثات الخامسة للجنة الدستورية المصغرة دون تحديد موعد لجولة قادمة.

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ووصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدسون الجولة بأنها "مخيبة للآمال"، وقال في ختامها إنه سيتوجه قريبا إلى دمشق ليجري محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا.

وأضاف: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

المصدر: تلفزيون سوريا + RT