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الملك الأردني يكشف عن أعراض لازمته يومين بعد تلقي لقاح كورونا

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الملك الأردني يكشف عن أعراض لازمته يومين بعد تلقي لقاح كورونا
خبرني
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأضاف الملك، أنه تلقى اللقاح، التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين، مضيفا أنه حرص على تلقيه أمام عدسات الكاميرات، ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة.

وتابع الملك الأردني قائلا: "أحسست ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله".

وأضاف أنه "بتلقي المزيد من الأردنيين للقاح، سنتمكن، بعون الله، من البدء بالتعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها".

المصدر: خبرني

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