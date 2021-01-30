الإمارات تجيز منح الجنسية لفئات محددة من العاملين فيها

أعلنت الإمارات، اعتمادها تعديلات قانونية، تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين، من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم.

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وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في "تويتر": "بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي، للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك، هو "استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية"

بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم..والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

كما أكد آل مكتوم أنه "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية".

وأضاف: "تم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميا".

سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

المصدر: RT