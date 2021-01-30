محمد بن زايد يؤكد التزام الإمارات بمكافحة الأمراض المدارية المهملة

بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الذي يصادف 30 يناير، جدد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد التزام الإمارات بتقديم الدعم لجهود مكافحة هذه الأمراض عالميا.

وشدد محمد بن زايد عبر "تويتر" على أنه "لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة".

في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة..الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم..لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة. pic.twitter.com/QP2V0qz7dM — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 29, 2021

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة على حياة أكثر من 1,7 مليار نسمة يعيشون في أكثر المجتمعات فقرا وتهميشا في أنحاء العالم.

يذكر أن للإمارات إرثا طويلا في الشراكة الدولية من أجل إنهاء الأمراض المدارية المهملة، حيث التزمت بمكافحتها على مدار أكثر من 30 عاما.

وكان محمد بن زايد قد أطلق عام 2017 مبادرة صندوق "بلوغ الميل الأخير" بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومختلف الشركاء، كما تبرع بمبلغ يزيد عن 250 مليون دولار منذ عام 2010 دعما للجهود الهادفة إلى القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية