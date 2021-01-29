 
مباشر

مصادر ليبية لـRT: حكومة الوفاق الوطني تطلق عملية أمنية لتحرير مصريين مختطفين في بني وليد

أخبار العالم العربي

مصادر ليبية لـRT: حكومة الوفاق الوطني تطلق عملية أمنية لتحرير مصريين مختطفين في بني وليد
Reuters
مصادر ليبية لـ RT: حكومة الوفاق الوطني تطلق عملية أمنية لتحرير مصريين مختطفين في مدينة بني وليد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnya

قالت مصادر ليبية موثوقة لـRT يوم الجمعة إن حكومة الوفاق الوطني أطلقت عملية أمنية لتحرير 38 مصريا من محافظة قنا مختطفين في مدينة بني وليد.

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اختطاف أو احتجاز أو استلام أي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من أي جنسية من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إقرأ المزيد
مصر.. تحرير 38 عاملا مختطفا بليبيا
مصر.. تحرير 38 عاملا مختطفا بليبيا

وأكدت أنه لا يوجد بقيودات إدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز أي ضبطيات بمدينة بني وليد أو المناطق المجاورة.

وفي وقت سابق، أعلن النائب في مجلس الشيوخ المصري عن محافظة قنا أسامة الهواري تحرير المختطفين المصريين من عصابات إجرامية في ليبيا، وأنهم في طريقهم للعودة.

وقال النائب المصري عبر "فيسبوك": "هناك بشرى سعيدة يزفها خلال تواجده بالقرية واجتماعه مع الأهالي، وذلك بتحرير المختطفين على يد العصابات".

شكرا القيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي مصر القوية جائني الخبر عن مصادره وانا في قريه العمرة وسط أهالي ...

Publiée par ‎النائب أسامة الهوارى " الصفحة الرسمية"‎ sur Vendredi 29 janvier 2021

واختطفت عصابات مسلحة 38 عاملا من أبناء قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا أثناء توجههم للعمل في ليبيا، وذلك وفقا لأحد أهالي القرية.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا