الإمارات.. الشيخة فاطمة بنت مبارك تعزي حرم الملك السعودي

أرسلت الشيخة فاطمة بنت مبارك برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم الملك السعودي الأميرة فهدة بنت فلاح، بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز، ووالدة الأمير عبد العزيز بن خالد.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد "بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، بوفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود والمغفور لها والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، معربة عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

المصدر: "وام"