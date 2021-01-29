 
مباشر

بوريطة وبن شبات يناقشان اتفاقيات التعاون بين الرباط وتل أبيب

أخبار العالم العربي

بوريطة وبن شبات يناقشان اتفاقيات التعاون بين الرباط وتل أبيب
twitter.com
العاهل المغربي محمد السادس ورئيسا الوفد الأمريكي جاريد كوشنير والإسرائيلي مائير بن شبات - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnx3

اتفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات على تشكيل فرق عمل للتوصل إلى اتفاقيات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه وبسبب جائحة "كوفيد – 19" ستجتمع فرق العمل عبر الاتصال المرئي وفي أقرب وقت ممكن وأنه من المؤمل أن يصل وفد مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل بهدف اختتام الحوار بهذا الشأن.

وأكدت المصادر أن بن شبات سيترأس وفدا إسرائيليا سيزور المغرب خلال شهر فبراير المقبل.

وبحث الجانبان الإمكانات الكبيرة التي تسهم في التعاون بين البلدين, والذي سيعود بالفائدة ليس على المغرب وإسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا