الصفدي يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي.

وكتب الصفدي على "تويتر": "الحوار مع بلينكن عكس متانة الشراكة الأردنية-الأمريكية الإستراتيجية والحرص على البناء عليها".

حوار هاتفي معمق مع وزير الخارجية الأميركي @SecBlinken عكس متانة الشراكة الأردنية-الاميركية الاستراتيجية والحرص على البناء عليها تعاونا أوسع. أتطلع للعمل معا لتعزيز الصداقة بين بلدينا وزيادة التنسيق بما يخدم هدفنا المشترك تحقيق السلام والرخاء وتعزيز الأمن والاستقرار. شراكة تنمو — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) January 28, 2021

وأضاف: "أتطلع للعمل معا لتعزيز الصداقة بين بلدينا وزيادة التنسيق بما يخدم هدفنا المشترك تحقيق السلام والرخاء وتعزيز الأمن والاستقرار.. شراكة تنمو".

المصدر: "عمون"