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الصفدي يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الثنائي

أخبار العالم العربي

الصفدي يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الثنائي
Reuters
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي.

وكتب الصفدي على "تويتر": "الحوار مع بلينكن عكس متانة الشراكة الأردنية-الأمريكية الإستراتيجية والحرص على البناء عليها".

وأضاف: "أتطلع للعمل معا لتعزيز الصداقة بين بلدينا وزيادة التنسيق بما يخدم هدفنا المشترك تحقيق السلام والرخاء وتعزيز الأمن والاستقرار.. شراكة تنمو".

المصدر: "عمون"

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