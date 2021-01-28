 
مباشر
عاجل
اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور
Reuters
جثث مجهولة الهوية لضحايا الإرهاب في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnny

أعلنت دائرة الطب العدلي في العاصمة العراقية بغداد دفن 50 جثة مجهولة الهوية في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف جنوبي البلاد.

وذكرت الدائرة في بيان صحفي: "تم دفن 50 جثة جديدة مجهولة الهوية مضت فترة طويلة على تواجدها في ثلاجات الموتى وتم جمعها من أماكن متفرقة خلال شهر يناير من هذا العام، وجرى دفنها بالمقبرة النموذجية في محافظة النجف الأشرف".

السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور

وأضافت أن "أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ، وأجريت لها فحوصات الحمض النووي الـ(DNA) ، وتصوريها وأخذ عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة أحد".

السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور
السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا