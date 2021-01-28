فلسطينيون يزرعون 700 شجرة ردا على قلع إسرائيل 10 آلاف شجرة

زرع نشطاء فلسطينيون نحو 700 شجرة في محمية "عينون" بالأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، ردا على اقتلاع إسرائيل وإتلافها 10 آلاف شجرة.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس لوكالة "الأناضول" التركية: "زرعنا نحو 700 شجرة في خطوة أولى".

وأوضح أن السلطات الفلسطينية تخطط لزراعة نحو 20 ألف شجرة ردا على "الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في محمية عينون شرقي طوباس".

وأضاف: "نقول للاحتلال إن هذه الأرض، هي أرضنا وسندافع عنها، سنزرع عشرة أشجار مقابل كل شجرة تقتلع".

والأربعاء، اقتلع الجيش الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف شجرة في محمية "عينون" شرقي محافظة طوباس.

وتقع المحمية في المنطقة "ج" حسب تصنيف اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، بين "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل.

وقسمت الاتفاقية أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم، ويقطنها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

المصدر: "الأناضول"