وسائل إعلام تتحدث عن عودة البرلماني خالد يوسف إلى مصر.. ومصدر قضائي يكشف مصيره

كشفت مصادر لجريدة "اليوم السابع" المصرية عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج الكبير خالد يوسف قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد.

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وذكرت مصادر قضائية أن النائب البرلماني السابق والمخرج الكبير ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانوني سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة بأنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وكان المخرج خالد يوسف قد واجه خلال العامين الماضيين أزمة بسبب انتشار فيديوهات مخلة لفنانتين اتهم بالظهور فيها.

المصدر: اليوم السابع