المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يرجح تعليق جلسات اللجنة الدستورية بجنيف

أفاد المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، اليوم الخميس، بأن جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف تتجه نحو التعليق.

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وقال العريضي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" "أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح".

وأضاف تعقيبا على ما إذا كان تعليق الجلسات سيتم بإعلان الأمم المتحدة "إذا تم التعليق سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

وأوضح العريضي، أن "ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، أتى وفد سوريا واستمر بما كان يفعله بالجولات السابقة".

وتابع العريضي أن "هذا دعا إلى الحديث باستمرار عن قضايا لا علاقة بولاية أو مهمة اللجنة أو القواعد الإجرائية المتفق عليها، فهذا كله مدعاة لتخريب وتعطيل وتضييع الوقت".

وحول الأنباء عن انعقاد اجتماع بين الأطراف، الروسية والتركية والإيرانية، في جنيف، قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية "هم هرعوا إلى جنيف لإنقاذ العملية لكن هناك من لديه قدرة على تخريبها بسهولة".

هذا وانطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

ولم تحقق أي من جولات المفاوضات السابقة تقدما يذكر حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك