الرئيس العراقي: الإرهاب ما زال يشكل تهديدا لأمننا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن الإرهاب ما زال يشكل تهديدا لأمن بلاده، وشدد على ضرورة مواصل الحرب عليه.

وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية استقبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الأمنية في البلاد، والحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد".

وأضاف، أن "اللقاء شهد التأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية أمن واستقرار المواطنين".

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تشديده على "ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب الذي ما يزال يشكل تهديدا لأمن البلاد وسلامة المواطنين، وأهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتطوير قابلياتها في مواجهة التحديات الأمنية، ومواصلة الضغط على الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المدن والقصبات".

وأشار الرئيس العراقي إلى أهمية "عدم التهاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووجوب غلق الثغرات التي قد تكون متنفسا لعودة المجاميع الظلامية وأنشطتها الإرهابية في تهديد المواطنين الآمنين وإثارة النعرات الطائفية".

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت الخميس الماضي تفجيرين انتحاريين تسببا بسقوط 100 مدني بين قتيل وجريح.

المصدر: RT