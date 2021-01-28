وزير جزائري يتهم جهات أجنبية بتمويل مواقع التواصل الاجتماعي لضرب البلاد

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر يوسف بلمهدي، إن "هناك جهات معينة أجنبية تمول فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي لضرب الجزائر".

وشدد بلمهدي في لقائه مع الأئمة بمعهد تكوين الائمة بولاية البويرة، على أنه "يجب التصدي لهذه الجهات عن طريق التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن "الإمام هو جند من جنود الوطن لحماية ثوابت الأمة، وهو أول شخص يعنى بنشر الوعي في المجتمع".

ورأى أنه "يتعين على الأئمة إتقان استعمال الأجهزة الإلكترونية".

المصدر: "النهار"